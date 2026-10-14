Microsoft сообщила, что вместе с Национальным полицейским агентством Японии помогла ликвидировать инфраструктуру, которую использовали для фишинговых рассылок в разных странах. Расследование вывело на площадку YAM Store и два набора инструментов для фишинга — CoGUI и Iron Man, сообщает The Verge.

Более миллиарда вредоносных сообщений

По данным Microsoft, с января 2026 года YAM Store, CoGUI и Iron Man в совокупности способствовали отправке более 1 млрд вредоносных сообщений, направленных против более чем 75 тыс. организаций по всему миру. Более 750 млн из них были ориентированы на клиентов Microsoft.

Эти сообщения отправляли потребителям, медицинским учреждениям, финансовым организациям и другим компаниям в более чем 150 странах. Microsoft заявила, что эта деятельность принесла операторам платформ десятки миллионов долларов.

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Продажа учетных записей и шаблонов

Согласно отчету Microsoft, на YAM Store мошенники могли приобрести украденные или мошеннические учетные записи Microsoft и Google, а затем использовать фишинговые наборы для рассылки сообщений. Компания также утверждает, что площадка захватывала домены реальных организаций после истечения срока их регистрации и создавала сайты несуществующих организаций, чтобы получать учетные записи Microsoft для последующей продажи.

Платформа Iron Man предлагала более 2300 шаблонов для имитации банков, полицейских ведомств и других организаций. Microsoft заявила, что отключила более 20 тыс. учетных записей, связанных с YAM Store, а также заблокировала более 100 тыс. доменов, которые использовали для имитации организаций и мошенничества. Вместе с некоммерческой организацией Health-ISAC компания также изъяла и перенаправила домены, обеспечивавшие работу всех трех платформ.

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