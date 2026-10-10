Naukowcy z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego i Uniwersytetu Yale opracowali metodę, która pozwala dokładnie obliczać efekt Kondo dla konkretnych rzeczywistych materiałów, a nie tylko dla ich uproszczonych modeli. Jak podaje ScienceDaily, podejście uwzględnia rzeczywistą strukturę atomową i elektroniczną materiału. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Science.

Kwantowe oddziaływanie elektronów

Efekt Kondo powstaje, gdy w metalu, w tym w miedzi, umieszczony jest pojedynczy atom magnetyczny — na przykład atom żelaza lub manganu. Gdy materiał jest schładzany do temperatury Kondo, jego opór elektryczny początkowo maleje, jak w zwykłym metalu, ale po osiągnięciu minimum zaczyna ponownie rosnąć.

Zjawisko to wiąże się z oddziaływaniem elektronów magnetycznej domieszki z elektronami metalu. Elektrony poruszające się przez materiał oddziałują ze spinem domieszki i tworzą wokół niej swoistą chmurę elektronową, która ekranuje jej magnetyzm. Ze względu na konieczność opisania dużej liczby oddziałujących cząstek efekt Kondo jest uważany za klasyczny wielociałowy problem kwantowy.

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Testy na domieszkach w miedzi

Tradycyjne metody zazwyczaj upraszczają strukturę elektronową, pozostawiając do obliczeń jedynie ograniczony zestaw orbitali i stosując przybliżone modele matematyczne. Nowa metodologia dostosowuje precyzyjne narzędzia obliczeniowe chemii kwantowej, wcześniej wykorzystywane dla cząsteczek, do zagadnień materiałów kwantowych.

Autorzy przetestowali metodę na siedmiu różnych atomach metali przejściowych umieszczonych w miedzi. Dla większości badanych pierwiastków obliczenia okazały się nawet o dwa rzędy wielkości dokładniejsze niż prognozy uzyskane za pomocą zwykłych podejść modelowych. Naukowcy uważają, że wynik ten może pomóc w tworzeniu realistycznych modeli komputerowych bardziej złożonych materiałów kwantowych, w tym nadprzewodników wysokotemperaturowych i magnesów kwantowych.

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