Astronauci misji NASA Artemis II podczas bliskiego przelotu obok Księżyca w kwietniu zobaczyli na jego powierzchni żółte, zielone, brązowe, niebieskie i beżowe odcienie. Obserwacje znalazły się we wstępnym raporcie NASA dotyczącym badań księżycowych prowadzonych w ramach misji, informuje Live Science.

Obserwacje z kapsuły Orion

6 kwietnia załoga w składzie Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen krążyła wokół Księżyca przez niemal siedem godzin, zbliżając się do jego powierzchni na odległość około 6400 kilometrów. W 130-stronicowym raporcie zebrano obserwacje astronautów na podstawie 814 gigabajtów zdjęć, nagrań wideo i audio wykonanych z kapsuły Orion.

Jednym z obszarów, które przyciągnęły uwagę załogi, był płaskowyż Arystarch — wyniesiony region w północno-zachodniej części widocznej strony Księżyca. Znajduje się tam wiele dawnych formacji wulkanicznych, w tym ciemne osady lawy i kolorowe szkło wulkaniczne. Koch zwróciła uwagę na wyraźne żółte tony, a pilot misji Glover informował również o zielonych i brązowych smugach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe wyjaśnienie kolorów

Autorzy raportu zaznaczyli, że pomarańczowe i zielone odcienie mogą być związane odpowiednio ze szklanymi kulkami bogatymi w tytan i magnez. Podobne kulki ze szkła wulkanicznego zostały wcześniej zebrane przez uczestników misji Apollo 15 i Apollo 17 w innych rejonach Księżyca.

Kolejnym obszarem obserwacji był basen Orientale — duży młody wielopierścieniowy krater uderzeniowy, rozciągający się między widoczną i niewidoczną stroną Księżyca. Podczas przelotu astronauci odnotowali szare, brązowe, beżowe i zielone obszary; Koch opisała zewnętrzny pierścień krateru jako mający niemal bagienne kolory. Przed lotem załoga przez ponad dwa lata szkoliła się w obserwowaniu i opisywaniu cech geologicznych Księżyca, w tym odwiedzała ziemskie kratery i wykonywała symulowane przeloty.

Czytaj nas na