NASA Artemis II任务的宇航员在4月近距离飞掠月球时，看到了月球表面的黄色、绿色、棕色、蓝色和米色色调。据Live Science报道，这些观察结果被纳入NASA关于该任务月球研究的初步报告。

来自Orion太空舱的观察

4月6日，由里德·怀斯曼、维克托·格洛弗、克里斯蒂娜·科赫和杰里米·汉森组成的乘组绕月飞行近7小时，距离月球表面约6400公里。这份130页的报告汇集了宇航员的观察结果，依据是从Orion太空舱拍摄和录制的814吉字节照片、视频和音频资料。

引起乘组注意的区域之一是阿里斯塔克斯高原，它位于月球可见面西北部，是一片地势较高的区域。那里有许多古老的火山地貌，包括深色熔岩沉积物和彩色火山玻璃。科赫注意到明显的黄色调，而任务飞行员格洛弗还报告了绿色和棕色条纹。

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颜色的可能解释

报告作者指出，橙色和绿色色调可能分别与富含钛和镁的玻璃珠有关。此前，Apollo 15和Apollo 17任务的成员曾在月球其他区域收集到类似的火山玻璃珠。

另一个观察区域是东方海盆地，这是一个大型、年轻的多环撞击坑，横跨月球的可见面与背面。在飞掠期间，宇航员注意到灰色、棕色、米色和绿色区域；科赫形容该陨石坑的外环具有近似沼泽的颜色。飞行前，乘组用了两年多时间训练观察和描述月球的地质特征，其中包括参观地球上的陨石坑以及进行模拟飞掠。

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