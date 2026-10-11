Астронавты миссии NASA Artemis II во время близкого пролёта мимо Луны в апреле увидели на её поверхности жёлтые, зелёные, коричневые, синие и бежевые оттенки. Наблюдения вошли в предварительный отчёт NASA о лунных исследованиях миссии, сообщает Live Science.

Наблюдения из капсулы Orion

6 апреля экипаж в составе Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и Джереми Хансена почти семь часов кружил вокруг Луны, приблизившись к её поверхности на расстояние около 6400 километров. В 130-страничном отчёте собраны наблюдения астронавтов на основе 814 гигабайтов фотографий, видео- и аудиозаписей, сделанных из капсулы Orion.

Одним из участков, привлёкших внимание экипажа, стало плато Аристарх — возвышенный район на северо-западе видимой стороны Луны. Там находится множество древних вулканических образований, в том числе тёмные лавовые отложения и цветное вулканическое стекло. Кох обратила внимание на выраженные жёлтые тона, а пилот миссии Гловер также сообщал о зелёных и коричневых полосах.

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Возможное объяснение цветов

Авторы отчёта отметили, что оранжевые и зелёные оттенки могут быть связаны соответственно со стеклянными шариками, богатыми титаном и магнием. Подобные шарики из вулканического стекла ранее собирали участники миссий Apollo 15 и Apollo 17 в других районах Луны.

Ещё одним районом наблюдений стал бассейн Ориентале — большой молодой многокольцевой ударный кратер, простирающийся между видимой и обратной сторонами Луны. Во время пролёта астронавты отмечали серые, коричневые, бежевые и зелёные участки; внешний круг кратера Кох описала как имеющий почти болотные цвета. Перед полётом экипаж более двух лет обучался наблюдать и описывать геологические особенности Луны, в том числе посещал земные кратеры и проводил смоделированные пролёты.

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