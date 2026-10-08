Zmarła pionierka programowania Margaret Hamilton — The Guardian

Zmarła pionierka technologii komputerowych Margaret Hamilton, która kierowała rozwojem oprogramowania dla księżycowej misji Apollo 11. Miała 90 lat. O śmierci Hamilton, która nastąpiła 30 września, poinformował The Guardian, powołując się na Massachusetts Institute of Technology.

Praca dla Apollo 11

Hamilton nauczyła się programowania pod kierunkiem znanego meteorologa z Massachusetts Institute of Technology. Później w laboratorium instytutu pisała oprogramowanie zdolne wykrywać wrogie samoloty.

Kiedy instytut otrzymał kontrakt NASA na stworzenie pokładowego oprogramowania dla programu Apollo, dołączyła do projektu. W 2019 roku Hamilton powiedziała The Guardian, że była pierwszą programistką, która dołączyła do zespołu, a także pierwszą kobietą zatrudnioną do tej pracy.

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Alarm przed lądowaniem

W 1969 roku, na kilka minut przed historycznym lądowaniem Apollo 11 na powierzchni Księżyca, komputer pokładowy wydał sygnał alarmowy. Pojawiło się pytanie, czy przerwać misję, jednak lot był kontynuowany.

Według Hamilton oprogramowanie nie tylko sygnalizowało problem związany ze sprzętem, lecz także go kompensowało: ponownie uruchamiało działanie i wznawiało wykonywanie zadań o najwyższym priorytecie. W 2016 roku prezydent USA Barack Obama wspomniał o tym epizodzie, wręczając Hamilton Prezydencki Medal Wolności.

Według Massachusetts Institute of Technology po Hamilton pozostały córka, zięć, dwoje wnuków i czworo prawnuków.

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