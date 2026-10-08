Умерла пионер программирования Маргарет Гамильтон — The Guardian

Умерла пионер компьютерных технологий Маргарет Гамильтон, которая возглавляла разработку программного обеспечения для лунной миссии Apollo 11. Ей было 90 лет. О смерти Гамильтон, наступившей 30 сентября, сообщает The Guardian со ссылкой на Массачусетский технологический институт.

Работа для Apollo 11

Гамильтон научилась программировать под руководством известного метеоролога Массачусетского технологического института. Позднее в лаборатории института она писала программное обеспечение, способное обнаруживать вражеские самолеты.

Когда институт получил контракт NASA на создание бортового программного обеспечения для программы Apollo, она присоединилась к проекту. В 2019 году Гамильтон рассказывала The Guardian, что была первой программисткой, присоединившейся к команде, а также первой женщиной, нанятой для этой работы.

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Аварийный сигнал перед посадкой

В 1969 году, за несколько минут до исторической посадки Apollo 11 на поверхность Луны, бортовой компьютер подал сигнал тревоги. Возник вопрос, следует ли прерывать миссию, однако полет продолжили.

По словам Гамильтон, программное обеспечение не только сигнализировало о проблеме, связанной с оборудованием, но и компенсировало ее: перезапускало работу и возобновляло выполнение задач с наивысшим приоритетом. В 2016 году президент США Барак Обама, вручая Гамильтон Президентскую медаль Свободы, упомянул этот эпизод.

По данным Массачусетского технологического института, у Гамильтон остались дочь, зять, двое внуков и четверо правнуков.

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