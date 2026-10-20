Ukraińscy polarnicy uchwycili zorzę polarną i sąsiednie galaktyki na jednym zdjęciu

Ukraińscy naukowcy ze stacji antarktycznej „Akademik Vernadski” uchwycili rzadką czerwoną zorzę polarną wraz z dwiema sąsiednimi galaktykami – Wielką i Małą Chmurą Magellana. Zdjęcia wykonał polarnik Siergiej Jakuszenko na wyspie Galindez w Antarktyce Zachodniej.

Jak wyjaśniają naukowcy, czerwona zorza polarna powstaje w górnych warstwach atmosfery ziemskiej na wysokości ponad 200 kilometrów w wyniku oddziaływania naładowanych cząstek wiatru słonecznego z atomowym tlenem. Z kolei uchwycone na zdjęciu Obłoki Magellana to karłowate galaktyki towarzyszące Drogi Mlecznej, położone w odległości około 160 tysięcy i 200 tysięcy lat świetlnych od Ziemi.

Wyjątkowość tego ujęcia polega na jednoczesnym uchwyceniu zjawiska atmosferycznego, zachodzącego setki kilometrów od powierzchni planety, oraz obiektów kosmicznych, których światło docierało do obiektywu aparatu przez setki tysięcy lat.

Źródło: NANC i Universe Space Tech.

Przypomnijmy, że w pobliżu stacji „Akademik Vernadski” utworzono strefę chronioną na Antarktydzie.

W Ukrainie rozpoczęła się rekrutacja do nowej ekspedycji antarktycznej do stacji „Akademik Vernadski”.

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