Украинские полярники запечатлели полярное сияние и соседние галактики на одном снимке
Украинские ученые на антарктической станции «Академик Вернадский» зафиксировали редкое красное полярное сияние вместе с двумя соседними галактиками — Большим и Малым Магеллановыми Облаками. Фотографии сделал полярник Сергей Якущенко на острове Галиндез в Западной Антарктике.
По объяснению исследователей, красное полярное сияние возникает в верхних слоях атмосферы Земли на высоте более 200 километров при взаимодействии заряженных частиц солнечного ветра с атомарным кислородом. В то же время запечатленные на снимке Магеллановы Облака представляют собой карликовые галактики-спутники Млечного Пути, расположенные на расстоянии около 160 тысяч и 200 тысяч световых лет от Земли.
Уникальность кадра заключается в одновременной фиксации атмосферного явления, возникающего в сотнях километров от поверхности планеты, и космических объектов, свет от которых доходил до объектива камеры сотни тысяч лет.
Источник: НАНЦ и Universe Space Tech.
Напомним, возле станции «Академик Вернадский» создали заповедную зону в Антарктике.
В Украине стартовал набор в новую антарктическую экспедицию на станцию «Академик Вернадский».