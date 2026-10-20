Украинские полярники запечатлели полярное сияние и соседние галактики на одном снимке

Украинские ученые на антарктической станции «Академик Вернадский» зафиксировали редкое красное полярное сияние вместе с двумя соседними галактиками — Большим и Малым Магеллановыми Облаками. Фотографии сделал полярник Сергей Якущенко на острове Галиндез в Западной Антарктике.

По объяснению исследователей, красное полярное сияние возникает в верхних слоях атмосферы Земли на высоте более 200 километров при взаимодействии заряженных частиц солнечного ветра с атомарным кислородом. В то же время запечатленные на снимке Магеллановы Облака представляют собой карликовые галактики-спутники Млечного Пути, расположенные на расстоянии около 160 тысяч и 200 тысяч световых лет от Земли.

Уникальность кадра заключается в одновременной фиксации атмосферного явления, возникающего в сотнях километров от поверхности планеты, и космических объектов, свет от которых доходил до объектива камеры сотни тысяч лет.

Источник: НАНЦ и Universe Space Tech.

Напомним, возле станции «Академик Вернадский» создали заповедную зону в Антарктике.

В Украине стартовал набор в новую антарктическую экспедицию на станцию «Академик Вернадский».

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