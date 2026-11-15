W Charkowie trzy osoby cywilne odniosły obrażenia w wyniku ataków dronów FPV
Trzech mieszkańców Charkowa odniosło obrażenia w wyniku uderzenia dwóch wrogich dronów FPV w dzielnicy Szewczenkowskiej 15 listopada.
„Poszkodowani to dwaj mężczyźni w wieku 59 i 48 lat oraz 55-letnia kobieta. Lekarze oceniają ich stan jako średnio ciężki. Uszkodzono dwa pojazdy” — poinformowała prokuratura obwodowa w Charkowie.
Według danych śledztwa drony, sterowane za pośrednictwem światłowodowego kanału łączności, zaatakowały dzielnicę około godziny 13:50: jeden z nich uderzył w pobliżu samochodu cywilnego zaparkowanego na parkingu, a drugi spadł na tory tramwajowe, nie wybuchając. Organy ścigania wszczęły dochodzenie przedprocesowe w sprawie popełnienia zbrodni wojennej.
Informację tę podała na Telegramie prokuratura obwodowa w Charkowie.
15 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obwód odeski, w wyniku których zniszczono magazyny zbożowe oraz budynek oficjalnego salonu samochodowego Mercedes-Benz w Odessie.
W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim 15 listopada w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na magazyny przedsiębiorstwa przemysłowego ranny został mężczyzna, któremu szybko udzielono niezbędnej pomocy medycznej.
W ciągu dnia 15 listopada rosyjskie drony dwukrotnie uderzyły w teren jednostki straży pożarnej i ratownictwa w Kramatorsku w obwodzie donieckim.
Rosyjskie wojska zaatakowały dronem samochód cywilny w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie. Według wstępnych danych trzy osoby odniosły obrażenia. W miejscu uderzenia wybuchł pożar.