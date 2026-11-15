W Charkowie trzy osoby cywilne odniosły obrażenia w wyniku ataków dronów FPV

Trzech mieszkańców Charkowa odniosło obrażenia w wyniku uderzenia dwóch wrogich dronów FPV w dzielnicy Szewczenkowskiej 15 listopada.

„Poszkodowani to dwaj mężczyźni w wieku 59 i 48 lat oraz 55-letnia kobieta. Lekarze oceniają ich stan jako średnio ciężki. Uszkodzono dwa pojazdy” — poinformowała prokuratura obwodowa w Charkowie.

Według danych śledztwa drony, sterowane za pośrednictwem światłowodowego kanału łączności, zaatakowały dzielnicę około godziny 13:50: jeden z nich uderzył w pobliżu samochodu cywilnego zaparkowanego na parkingu, a drugi spadł na tory tramwajowe, nie wybuchając. Organy ścigania wszczęły dochodzenie przedprocesowe w sprawie popełnienia zbrodni wojennej.

Informację tę podała na Telegramie prokuratura obwodowa w Charkowie.

15 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obwód odeski, w wyniku których zniszczono magazyny zbożowe oraz budynek oficjalnego salonu samochodowego Mercedes-Benz w Odessie.

W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim 15 listopada w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na magazyny przedsiębiorstwa przemysłowego ranny został mężczyzna, któremu szybko udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

W ciągu dnia 15 listopada rosyjskie drony dwukrotnie uderzyły w teren jednostki straży pożarnej i ratownictwa w Kramatorsku w obwodzie donieckim.

Rosyjskie wojska zaatakowały dronem samochód cywilny w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie. Według wstępnych danych trzy osoby odniosły obrażenia. W miejscu uderzenia wybuchł pożar.

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