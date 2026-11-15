У Харкові внаслідок ударів FPV-дронів постраждали троє цивільних

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Троє мешканців Харкова зазнали поранень унаслідок влучання двох ворожих FPV-дронів у Шевченківському районі міста 15 листопада.

«Постраждали двоє чоловіків віком 59 та 48 років, а також 55-річна жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пошкоджено два транспортні засоби», — повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, безпілотники, керовані через оптоволоконний канал зв'язку, атакували район близько 13:50: один влучив поблизу припаркованого на стоянці цивільного автомобіля, а інший упав на трамвайні колії, не здетонувавши. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Про це у Телеграмі повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Шевченківському районі Харкова. За попередніми даними, постраждали троє людей. На місці влучання спалахнула пожежа.

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