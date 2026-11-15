В Харькове в результате ударов FPV-дронов пострадали трое мирных жителей

Трое жителей Харькова получили ранения в результате попадания двух вражеских FPV-дронов в Шевченковском районе города 15 ноября.

«Пострадали двое мужчин в возрасте 59 и 48 лет, а также 55-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Повреждены два транспортных средства», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, беспилотники, управляемые через оптоволоконный канал связи, атаковали район около 13:50: один попал рядом с припаркованным на стоянке гражданским автомобилем, а другой упал на трамвайные рельсы, не взорвавшись. Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Об этом в Telegram сообщила Харьковская областная прокуратура.

Российские войска 15 ноября нанесли удары по Одесской области, в результате чего были разрушены склады для хранения зерна и здание официального автоцентра Mercedes-Benz в Одессе.

В Вышгородском районе Киевской области 15 ноября в результате повторной российской атаки по складским помещениям промышленного предприятия пострадал мужчина, которому оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Днем 15 ноября российские беспилотники дважды нанесли удары по территории пожарно-спасательной части в Краматорске Донецкой области.

Российские войска атаковали дроном гражданский автомобиль в Шевченковском районе Харькова. По предварительным данным, пострадали три человека. На месте попадания вспыхнул пожар.

Читай нас в