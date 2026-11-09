Poseł z frakcji „Sługa Narodu” Oleksandr Kunycki, który opuścił Ukrainę we wrześniu 2024 roku, po raz pierwszy od ponad dwóch lat wziął udział w głosowaniu w Radzie Najwyższej 9 listopada 2026 roku.

Według danych ruchu „Czeszno” poseł zagłosował za projektem uchwały nr 15220, a rzeczniczka frakcji Julia Paliiczuk oficjalnie potwierdziła fakt jego powrotu. Wcześniej, we wrześniu 2024 roku, Kunycki wyjechał w podróż służbową do Izraela, po czym udał się do Stanów Zjednoczonych i oświadczył, że nie zamierza wracać do Ukrainy z powodu kary nałożonej na policjantów za incydent związany z zatrzymaniem na punkcie kontrolnym w marcu 2022 roku. W związku z nieobecnością na posiedzeniach plenarnych aparat Rady Najwyższej wstrzymał wypłacanie mu wynagrodzenia od września 2024 roku.

Źródło: ruch Czesno.

Rada Najwyższa nie poparła uchwały w sprawie wykluczenia posła Oleksandra Kunyckiego ze składu Komisji ds. Działalności Organów Ścigania.

W Kijowie organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie incydentu z udziałem posła do Rady Najwyższej Ukrainy, którego podejrzewa się o pobicie młodego mężczyzny. Poszkodowany zgłosił się na policję i poinformował, że uderzył go poseł, którym – według źródeł – jest Oleksandr Kunycki. Do zdarzenia doszło w centrum Kijowa, gdzie – zgodnie z doniesieniami w mediach społecznościowych – Kunicki uderzył chłopaka jadącego na hulajnodze.

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