Mykola Storonskyj przedstawił zasady działania jednego z największych neobanków na świecie

Mykola Storonsky, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy fintechowej Revolut, a także założyciel funduszu venture capital QuantumLight, opowiedział, w jaki sposób udaje się pozyskać codziennie 100 tysięcy nowych klientów. Współzałożyciel i dyrektor generalny Revolut ujawnił niektóre zasady działania jednego z największych neobanków na świecie.

Storonski zaznaczył, że przez pierwsze siedem lat Revolut rozwijał się głównie w sposób organiczny. Poważne budżety marketingowe pojawiły się dopiero w 2022 roku. W 2022 roku firma zaczęła tworzyć modele zwrotu z inwestycji, obliczać wartość klienta w całym okresie współpracy (LTV), a także rozwijać marketing poleceń.

Jako pierwszą wprowadzono kartę wielowalutową z zerową prowizją za wymianę walut.

„Jeśli spojrzeć na banki, to większość ich produktów jest, moim zdaniem, dość kiepska. Dotyczy to zresztą nie tylko przelewów wielowalutowych, ale także kredytowania, obsługi biznesu i akwizycji. Myślę, że nie chodziło o przelewy wielowalutowe czy karty jako takie. Po prostu wzięliśmy konkretny produkt i uczyniliśmy go znacznie lepszym” – powiedział biznesmen.

W większości europejskich krajów, w których działa Revolut, ponad 50% osób w wieku do 35 lat, według szacunków Storonskiego, posiada już konto w neobanku. Ponadto neobank zamierza ograniczyć udział kredytów w swoim bilansie do poziomu poniżej 10%, uznając model biznesowy oparty na opłatach za bardziej atrakcyjny.

„Moje stanowisko jest takie, że chcemy minimalizować ryzyko. Nawet jeśli będziemy udzielać kredytów, nie powinny one stanowić znaczącej części naszego bilansu. Obecnie nasz docelowy wskaźnik wynosi poniżej 10%. Pozostałe kredyty zamierzamy sekurytyzować” – uważa Storonski.

Revolut zamierza konkurować z American Express i Chase, rozwijać własny stablecoin powiązany z euro oraz wejść na giełdę w 2028 roku, jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające.

Informację tę podano na stronie fintech-retail.com.

Przypomnijmy, że brytyjska firma fintechowa Revolut z siedzibą w Londynie została wyceniona na 115 mld dolarów w wyniku wtórnej sprzedaży akcji. To o 53% więcej niż wycena firmy podczas poprzedniej takiej sprzedaży rok wcześniej.

Bank Centralny Nowej Zelandii zarejestrował Revolut Bank New Zealand, co pozwala firmie świadczyć usługi bankowe w tym kraju. Po rejestracji bank stał się 27. zarejestrowanym bankiem w Nowej Zelandii.

W październiku na Cyprze użytkownicy Revolut we wtorek rano zgłosili trudności z dostępem do swoich kont z powodu awarii aplikacji bankowej. Zakłócenie działania dotyczyło kilku funkcji serwisu.



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