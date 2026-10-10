Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он утверждает, что такие атаки создают риски для мирового рынка топлива.

По словам Трампа, Вашингтон ранее предостерегал Киев от ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Американский президент также обвинил Владимира Зеленского в том, что тот якобы неоднократно имел возможность договориться о прекращении войны, но не сделал этого.

Трамп объяснил свою позицию тем, что атаки на НПЗ могут влиять на мировые цены на дизельное топливо и создавать проблемы для фермеров и животноводов.

Источник: DWS News

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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