В Николаевской области аграрии теряют тонны овощей из-за отсутствия сбыта

В Николаевской области фермеры оказались в затруднительном положении и вынуждены оставлять на полях или утилизировать значительную часть выращенного урожая помидоров и лука. Основными причинами потери продукции стали отсутствие стабильных рынков сбыта, проблемы с реализацией через торговые сети и уничтожение региональных перерабатывающих мощностей.

В частности, из-за остановки и разрушения местных предприятий, среди которых завод «Сандора», аграрии лишены возможности сдавать томаты на переработку. Из-за наступления осенних холодов и дождей качественные овощи быстро портятся под открытым небом. Аналогичная ситуация наблюдается и с урожаем лука, тонны которого вынуждены выбрасывать из-за нехватки покупателей.

Оставленная на произвол судьбы часть урожая лука (фото: facebook.com/Роман Щасливый)

Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на местные источники и публикации агрономов.

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