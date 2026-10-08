Зеленский пообещал квартиры семьям пострадавших и погибших в Прилуках

Президент Владимир Зеленский во время визита в Черниговскую область 8 октября заявил, что вопрос обеспечения жильем людей, лишившихся крова из-за российского удара по Прилукам, будет полностью решен. Новое жилье будет предоставлено семьям погибших и пострадавших в результате попадания вражеской ракеты в многоэтажный дом.

В результате ракетного удара 7 октября в городе был разрушен подъезд жилого дома и повреждены десятки квартир. По состоянию на утро 8 октября число погибших возросло до 22 человек, среди которых пятеро детей, а еще 54 человека получили ранения. Во время беседы с президентом местные жители пожаловались на нехватку и ненадлежащее состояние защитных сооружений, после чего глава государства обсудил с руководителями общин вопросы усиления гражданской защиты и строительства укрытий в учебных заведениях.

Об этом сообщает «Главком».

Напомним, РФ ракетой уничтожила пятиэтажное здание с людьми в Прилуках.

В Прилуках Черниговской области спасатели ГСЧС извлекли живым маленького ребенка из-под завалов жилого дома, который был разрушен в результате российского ракетного удара.

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