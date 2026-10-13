Рамина Эсхакзай рассказала, почему отказалась от уколов для похудения

Украинская интервьюерша и блогерша Рамина Эсхакзай рассказала о результатах похудения, трудностях с поддержанием формы и колебаниях веса. С августа 34-летней знаменитости удалось сбросить около трёх килограммов и впервые за полтора года увидеть на весах цифру 57. В то же время она призналась, что из-за трудностей даже задумывалась об инъекциях для похудения, но в итоге отказалась от этой идеи.

«Я впервые за 1,5 года смогла увидеть на весах цифру 57. Девочки, ближе к 35 так трудно держать форму, я просто в ах*ре. Если получится сбросить вес так, как я хочу, и построить такое тело, какое я хочу, — расскажу, что сработало. Но это кошмар. Очень тяжело. Я прилагаю много усилий, чтобы вернуть себе тело, к которому привыкла», — поделилась блогерша.

По словам Рамины, теперь её цель — не просто достичь как можно меньшего веса, а обрести форму, которую удастся поддерживать на протяжении всей жизни без постоянных ограничений.

«Уже не хочу быть любой ценой худой. Цель — достичь той формы, которую смогу поддерживать всю жизнь. А не эти колебания от 53 до 63», — пояснила она.

Пока что Эсхакзай не спешит раскрывать все подробности своего плана похудения и делиться контактами специалистов, ведь, по её словам, процесс только начался.

Она рассказала, что старалась следовать рекомендациям, контролировать размер порций, есть много овощей, больше двигаться и делать массажи. Однако поначалу эти усилия не давали желаемого результата.

«Я пока не буду делиться контактами нутрициолога, ни о чём не рассказывала. Потому что я реально только начала худеть, и это было просто кошмаром, когда ты делаешь всё, что от тебя требуют, когда ты следишь за этими порциями, ешь кучу овощей, выполняешь все эти шаги, делаешь массажи и не худеешь.

Я столкнулась с тем, о чём говорили мои подруги, что ближе к 35 будет тяжело. И я уже думала, может, мне начать делать эти уколы, но я держалась и не делала, хотя была на грани», — призналась Рамина.

Эсхакзай также рассказала, что раньше уже достигала желаемого результата, однако через некоторое время набрала потерянные килограммы обратно. Она связывает это, в частности, с психологическими факторами и слишком строгими ограничениями, которых не могла долго соблюдать.

«У меня было так, что я уже похудела, и я рассказала вам об этом, потом прошло полгода или 9 месяцев, и я снова набрала тот вес, который был у меня раньше. Набрала из-за определенных психологических факторов и из-за того, что были очень строгие ограничения, которые я просто не могла выдержать. Я сказала: “Все, я за**лась”», — вспомнила блогерша.

Теперь Рамина хочет не только похудеть, но и набрать мышечную массу и стабилизировать вес. Она подчеркнула, что больше не стремится любой ценой вернуться к показателям 53–54 килограмма.

«Сейчас у меня такая цель: я хочу похудеть, потом набрать мышечную массу и закрепиться на этом весе, чтобы я могла поддерживать эту форму. Я уже не хочу этих волшебных 53, 54 килограмма. Ну его на х*р все. Мне нужно, чтобы закончились эти качели. И все эти ограничения, они меня так задолбали. Сейчас такого нет. Надеюсь, у меня все получится», — пояснила Эсхакзай.

Блогерша призналась, что из-за отсутствия быстрых результатов серьезно задумывалась об инъекциях для похудения, но в итоге не решилась их делать. Она также призвала других женщин не спешить с инъекциями и таблетками, если похудение дается с трудом.

«Также хочу сказать всем девушкам, которые столкнулись с тем, что делают всё, что советуют, а ничего не получается, хотя по анализам всё в норме. Не спешите со всеми этими уколами и таблетками. Когда-нибудь всё получится. Правда. Я прямо плакать хотела, настолько это всё тяжело.

Заходишь в Instagram и смотришь: то одна, то вторая, то третья — все в хорошей форме, счастливые. А ты стараешься-стараешься и ни х*ра. Знаете, что обидно. Люди, которые худеют с помощью всяких уколов, они же не признаются. Ни в коем случае не хочу никого принижать, но это немного несправедливо», — сказала Рамина.

Эсхакзай подчеркнула, что больше не хочет жестких ограничений и резких колебаний веса. Её нынешняя цель — достичь формы, которую можно будет поддерживать в течение длительного времени, не повторяя предыдущего опыта похудения и набора килограммов.

Об изменениях в весе и собственном опыте Эсхакзай рассказала в Instagram.

Ранее блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай сообщила, что во время прохождения паспортного контроля на польской границе столкнулась с расистскими оскорблениями.

Также украинская интервьюерша Рамина Эсхакзай сообщила о помолвке со своим возлюбленным, который является военнослужащим. Имя избранника она пока не раскрывает.

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