В Абу-Даби, ОАЭ, 43-летний пациент с трансфузионно-зависимой талассемией перестал нуждаться в регулярных переливаниях крови после лечения методом генной терапии. Пациент, которого называют только Фахадом, ранее должен был проходить процедуру каждые три-четыре недели, чтобы поддерживать стабильный уровень гемоглобина, сообщает The National.

Лечение собственными стволовыми клетками

Около 18 месяцев назад Фахада направили в Yas Clinic и Центр стволовых клеток Абу-Даби (ADSCC), где специалисты работали над внедрением генной терапии в стране. Его признали подходящим кандидатом для такого лечения.

Медики взяли у пациента его собственные стволовые клетки, генетически модифицировали их, а затем повторно ввели после подготовительной терапии. С тех пор мужчина находится под медицинским наблюдением и больше не зависит от регулярных переливаний крови.

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Течение болезни

Талассемия — группа наследственных заболеваний крови, при которых наблюдается недостаток гемоглобина — белка, переносящего кислород. Низкий уровень гемоглобина может вызывать анемию, усталость и одышку. В случае Фахада заболевание также привело к перегрузке организма железом и необходимости постоянной хелатной терапии.

Главный медицинский директор Yas Clinic Майсун Аль Карам заявила, что этот случай является важным этапом в расширении доступа к инновационным методам лечения в ОАЭ. Гематолог Yas Clinic Мохаммед Абу Халейка отметил, что генная терапия позволяет воздействовать на основную причину заболевания с помощью генетически модифицированных клеток самого пациента, в том числе для людей, у которых нет подходящего донора для трансплантации.

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