Генна терапія в Абу-Дабі звільнила пацієнта від переливань — The National

В Абу-Дабі, ОАЕ, 43-річний пацієнт із трансфузійно-залежною таласемією перестав потребувати регулярних переливань крові після лікування методом генної терапії. Пацієнт, якого називають лише Фахадом, раніше мусив проходити процедуру кожні три-чотири тижні, щоб підтримувати стабільний рівень гемоглобіну, повідомляє The National.

Лікування власними стовбуровими клітинами

Приблизно 18 місяців тому Фахада направили до Yas Clinic та Центру стовбурових клітин Абу-Дабі (ADSCC), де фахівці працювали над упровадженням генної терапії в країні. Його визнали придатним кандидатом для такого лікування.

Медики відібрали у пацієнта власні стовбурові клітини, генетично модифікували їх, а потім повторно ввели після підготовчої терапії. Відтоді чоловік перебуває під медичним наглядом і більше не залежить від регулярних переливань крові.

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Перебіг хвороби

Таласемія — група спадкових захворювань крові, за яких бракує гемоглобіну — білка, що переносить кисень. Низький рівень гемоглобіну може спричиняти анемію, втому та задишку. У випадку Фахада захворювання також призвело до перевантаження організму залізом і потреби в постійній хелатній терапії.

Головна медична директорка Yas Clinic Майсун Аль Карам заявила, що цей випадок є важливим етапом у розширенні доступу до інноваційних методів лікування в ОАЕ. Гематолог Yas Clinic Мохаммед Абу Халейка зазначив, що генна терапія дає змогу впливати на основну причину захворювання за допомогою генетично модифікованих клітин самого пацієнта, зокрема для людей, які не мають відповідного донора для трансплантації.

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