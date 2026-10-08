Львовские врачи извлекли из бронхов девочки кусок пластика, который находился там полгода

Торакальные хирурги Центра детской медицины помогли полуторагодовалой девочке из Львовской области, которая около шести месяцев страдала от сухого кашля, одышки и хриплого дыхания.

Родители неоднократно обращались к педиатрам, пульмонологам и аллергологам. Ребёнка лечили антибиотиками и стероидными препаратами, однако симптомы лишь временно ослабевали и вновь возвращались.

После обращения к львовским специалистам рентген показал характерные признаки инородного тела в дыхательных путях: одно легкое спалось, другое было компенсаторно раздуто, а органы средостения сместились.

Во время бронхоскопии врачи обнаружили в правом главном бронхе фрагмент пластика, вероятно, от игрушки, и успешно его удалили. После процедуры хрипы исчезли, а контрольный снимок подтвердил восстановление нормальной работы лёгкого.

Девочка уже вернулась домой. Врачи подчеркивают, что при длительном кашле, свистящем дыхании или отсутствии эффекта от лечения важно исключить попадание инородного тела в дыхательные пути.

Источник: Центр детской медицины

Напомним, во Львове врачи спасли 77-летнего Степана Ребца, у которого обнаружили чрезвычайно редкую опухоль печени размером 25×17 сантиметров. Из-за гормональной активности новообразования организм мужчины терял сахар, а сам пациент из-за критически низкого уровня глюкозы впал в гипогликемическую кому.

До этого специалисты детской больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова успешно провели сложную операцию по сохранению почки 8-летнему мальчику из Тернопольской области с помощью роботизированной системы Senhance со встроенным искусственным интеллектом.

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