Исследователи из Шанхая, Китай, из Шанхайского гериатрического медицинского центра, больницы Чжуншань Университета Фудань и больницы Шугуан опубликовали обзор о возможном влиянии нарушений циркадных ритмов на иммунную среду опухолей и метастазирование. Работа вышла в журнале Cancer Biology & Medicine. Как сообщает News-Medical, авторы обобщили данные исследований с секвенированием РНК отдельных клеток, прижизненной визуализацией и механистическими экспериментами.

Влияние на распространение опухоли

В обзоре отмечается, что эпидемиологические исследования связывают ночное освещение, посменную работу, хронический джетлаг и мутации генов биологических часов с более высоким риском рака и более агрессивным распространением опухолей, в частности рака молочной железы и колоректального рака. По данным авторов, Международное агентство по изучению рака относит нарушения циркадных ритмов к канцерогенным факторам группы 2A.

На разных этапах метастазирования белки внутренних биологических часов могут влиять на эпителиально-мезенхимальный переход, ферменты, изменяющие внеклеточный матрикс, и свойства раковых стволовых клеток. Авторы также описали связь циркадных механизмов с состояниями макрофагов, сетями цитокинов, образованием сосудов, активностью тромбоцитов и проникновением опухолевых клеток из крови в ткани.

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Необходимость исследований времени лечения

Обзор подчеркивает, что один и тот же компонент биологических часов может как сдерживать, так и усиливать метастазирование в зависимости от типа опухоли, стадии болезни и времени суток. Исследователи указали на необходимость сочетать серийное секвенирование отдельных клеток, циркадную протеомику и прижизненную визуализацию.

Если эти выводы подтвердятся у пациентов, они могут стать основой для хронотерапии — выбора времени химиотерапии, лучевой или иммунотерапии с учетом уязвимости опухоли и ее микроокружения. Соединения, нацеленные на BMAL1, и агонисты REV-ERB являются ранними направлениями разработки, а средства, влияющие на CRY1, показали ранние доклинические результаты. Их безопасность и специфичность еще предстоит тщательно проверить.

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