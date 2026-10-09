Badacze z Szanghaju w Chinach, z Szanghajskiego Geriatrycznego Centrum Medycznego, Szpitala Zhongshan Uniwersytetu Fudan oraz Szpitala Shuguang, opublikowali przegląd dotyczący możliwego wpływu zaburzeń rytmów dobowych na środowisko immunologiczne guza i przerzutowanie. Praca ukazała się w czasopiśmie Cancer Biology & Medicine. Jak podaje News-Medical, autorzy podsumowali dane z badań wykorzystujących sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek, obrazowanie przyżyciowe oraz eksperymenty mechanistyczne.

Wpływ na rozprzestrzenianie się guza

W przeglądzie wskazano, że badania epidemiologiczne wiążą nocne oświetlenie, pracę zmianową, przewlekły jet lag i mutacje genów zegara biologicznego z wyższym ryzykiem raka oraz bardziej agresywnym rozprzestrzenianiem się guzów, w tym raka piersi i raka jelita grubego. Według autorów Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zalicza zaburzenia rytmów dobowych do czynników rakotwórczych grupy 2A.

Na różnych etapach przerzutowania białka wewnętrznego zegara biologicznego mogą wpływać na przejście nabłonkowo-mezenchymalne, enzymy zmieniające macierz zewnątrzkomórkową oraz właściwości nowotworowych komórek macierzystych. Autorzy opisali także związek mechanizmów dobowych ze stanami makrofagów, sieciami cytokin, tworzeniem naczyń krwionośnych, aktywnością płytek krwi i przenikaniem komórek nowotworowych z krwi do tkanek.

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Potrzeba badań nad czasem leczenia

Przegląd podkreśla, że ten sam składnik zegara biologicznego może zarówno hamować, jak i nasilać przerzutowanie, zależnie od typu guza, stadium choroby i pory dnia. Badacze wskazali na potrzebę łączenia seryjnego sekwencjonowania pojedynczych komórek, proteomiki dobowej i obrazowania przyżyciowego.

Jeśli te wnioski potwierdzą się u pacjentów, mogą stanowić podstawę chronoterapii — wyboru czasu chemioterapii, radioterapii lub immunoterapii z uwzględnieniem podatności guza i jego mikrośrodowiska. Związki ukierunkowane na BMAL1 oraz agoniści REV-ERB to wczesne kierunki rozwoju, a środki wpływające na CRY1 wykazały wstępne wyniki przedkliniczne. Ich bezpieczeństwo i swoistość wymagają jeszcze dokładnej weryfikacji.

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