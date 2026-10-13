В Франковске прооперировали пациента с редкой опухолью кишечника

В Ивано-Франковске врачи успешно прооперировали пациента с редким новообразованием тонкой кишки — опухолью Ванека. После операции мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Пациент обратился к врачам с жалобами на периодическую боль в животе и потерю веса. Компьютерная томография выявила инвагинацию тонкой кишки — опасное состояние, при котором один участок кишки входит в другой.

Хирурги Прикарпатского клинического онкологического центра удалили пораженный участок кишки и восстановили её целостность. После патогистологического исследования был установлен окончательный диагноз — опухоль Ванека, или воспалительный фиброидный полип.

Такое новообразование встречается редко и носит доброкачественный характер. Однако оно может увеличиваться, вызывать кишечную непроходимость и требовать хирургического вмешательства.

Источник: Прикарпатский клинический онкологический центр

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