Международная группа исследователей проанализировала генетические изменения IDH-мутантных глиом после рецидива и установила, что два типа этих опухолей развиваются по разным сценариям. В работе, опубликованной в журнале Nature, ученые сравнили образцы опухолей до и после рецидива у 183 пациентов.

Данные более 500 операций

Исследование провели на основе данных международного консорциума Glioma Longitudinal Analysis (GLASS). Ученые из The Jackson Laboratory, Йельского университета и других учреждений проанализировали материалы, собранные во время более чем 500 операций в Северной Америке, Европе, Азии, Австралии и Южной Америке.

IDH-мутантные глиомы определяются мутациями в гене изоцитратдегидрогеназы. Они преимущественно поражают людей в возрасте от 30 до 40 лет, почти всегда рецидивируют и со временем могут переставать реагировать на терапию. Как сообщает News-Medical, исследователи смогли непосредственно проследить, как новообразования изменялись после лечения и повторного появления.

Разные сценарии для двух типов опухолей

Олигодендроглиомы при рецидиве чаще приобретали новые мутации в генах, способствующих росту опухоли. В то же время астроцитомы были более склонны к масштабным хромосомным изменениям: они теряли или приобретали крупные участки ДНК в процессе прогрессирования болезни.

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В образцах рецидивных опухолей также обнаружили характерные генетические следы, связанные с применением химиотерапевтического препарата темозоломида. Авторы отметили, что стандартное лечение может влиять на генетические изменения, которые опухоли приобретают во время рецидива.

Некоторые из выявленных изменений были связаны с худшими результатами. Для астроцитом масштабные хромосомные нарушения, в частности удвоение полных наборов хромосом, а также случаи фрагментации и повторной сборки хромосом, ассоциировались с более короткой выживаемостью после рецидива. В олигодендроглиомах с худшими результатами связывали отдельные новые изменения, касающиеся неконтролируемого роста клеток.

Исследование было сосредоточено на изменениях после лучевой и химиотерапии. Авторы считают, что собранные данные могут помочь более точно подбирать подходы к лечению различных типов глиом с учетом их генетической эволюции.

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