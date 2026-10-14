一个国际研究团队分析了IDH突变型胶质瘤复发后的遗传变化，并发现这两类肿瘤遵循不同的演化模式。在发表于《Nature》杂志的研究中，科学家比较了183名患者在复发前后的肿瘤样本。

超过500例手术的数据

该研究基于国际胶质瘤纵向分析（Glioma Longitudinal Analysis，GLASS）联盟的数据开展。来自The Jackson Laboratory、耶鲁大学及其他机构的科学家分析了在北美、欧洲、亚洲、澳大利亚和南美洲进行的500多例手术中收集的材料。

IDH突变型胶质瘤由异柠檬酸脱氢酶基因的突变定义。这类肿瘤主要影响30至40岁人群，几乎总会复发，并且随着时间推移可能不再对治疗产生反应。正如News-Medical报道，研究人员能够直接追踪这些肿瘤在治疗后及再次出现后如何发生变化。

两类肿瘤的不同模式

少突胶质细胞瘤在复发时更常获得促进肿瘤生长基因中的新突变。与此同时，星形细胞瘤更容易发生大规模染色体变化：在疾病进展过程中，它们会丢失或获得大片DNA片段。

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在复发肿瘤样本中，研究人员还发现了与使用化疗药物替莫唑胺相关的特征性遗传印记。作者指出，标准治疗可能影响肿瘤在复发期间获得的遗传变化。

部分发现的变化与较差结果相关。对于星形细胞瘤，大规模染色体异常，包括整套染色体加倍，以及染色体碎裂和重新组装的情况，都与复发后较短的生存期相关。在少突胶质细胞瘤中，与较差结果相关的是某些涉及细胞不受控制生长的新变化。

该研究重点关注放射治疗和化疗后的变化。作者认为，收集的数据可能有助于结合不同类型胶质瘤的遗传演化，更准确地选择治疗方案。

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