Правительство Нигерии одобрило выделение ₦40,7 млрд на оказание первичной медико-санитарной помощи в 36 штатах и Федеральной столичной территории. Средства будут направлены через Фонд базового медицинского обеспечения (BHCPF), а число медицинских учреждений, получающих финансирование, планируют увеличить на 5 тыс. — до более чем 13 тыс.

О решении в Абудже сообщил координирующий министр здравоохранения и социального обеспечения Мухаммад Пате по итогам 16-го заседания Министерского надзорного комитета фонда, пишет Premium Times Nigeria. По его словам, ₦40,7 млрд являются квартальным взносом федерального правительства из Консолидированного фонда доходов.

Отбор медицинских учреждений

Дополнительные 5 тыс. учреждений будут отбираться с учетом уровня заболеваемости, численности населения и удаленности людей от медицинских услуг. Пате отметил, что рост государственных доходов почти удвоил ежемесячные выплаты в фонд и объем средств, направляемых штатам.

В то же время он подчеркнул, что федеральное финансирование не должно заменять расходы властей штатов и местных органов власти. Министр призвал их увеличивать финансирование здравоохранения, образования и других социальных услуг.

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Работники и медицинское страхование

Сбережения, полученные через Национальное агентство развития первичной медико-санитарной помощи, планируют использовать для набора работников первичного звена. Федеральное правительство должно поддерживать их в течение трех лет, после чего штаты должны взять на себя трудоустройство персонала и постепенно нанимать новых специалистов.

Государственный министр здравоохранения и социального обеспечения Изиак Салако сообщил, что власти также обсудили совместные закупки лекарств и медицинских товаров, чтобы получать более выгодные цены для учреждений первичной помощи. Отдельно было одобрено включение заключенных в фонд медицинского страхования для уязвимых групп: базовое медицинское покрытие может распространиться примерно на 90 тыс. заключенных по всей стране.

На заседании также рассматривались меры реагирования на вспышки лихорадки Ласса, холеры и дифтерии. Пате заявил, что смертность от лихорадки Ласса остается проблемой, а родителям следует вакцинировать детей от дифтерии.

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