В Германии средний дополнительный взнос в систему обязательного медицинского страхования в 2027 году планируют оставить на уровне 2,9%. Об этом после публикации финансовых оценок профильной экспертной комиссии сообщил министр здравоохранения Карстен Линнеманн, пишет The Local Germany.

По словам Линнеманна, комиссия пришла к выводу, что повышать нынешнюю среднюю ставку дополнительного взноса в следующем году не нужно. Он назвал стабильность ставки главной целью и позитивным сигналом после нескольких лет ее роста.

В последний раз ставку не меняли в 2022 году

В последний раз средний ориентир дополнительного взноса оставался неизменным в 2022 году, когда он составлял 1,3%. С начала пандемии COVID-19 в 2020 году этот показатель вырос более чем вдвое — с 1,1% до 2,9%.

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В то же время министр подчеркнул, что финансовое положение системы медицинского страхования остается напряженным. В 2026 году доходы фондов обязательного медицинского страхования прогнозируются на уровне около 312,2 млрд евро, тогда как расходы страховщиков должны составить 370,1 млрд евро. В 2027 году доходы, согласно прогнозу, вырастут до 320,7 млрд евро, а расходы — до 378,1 млрд евро.

Ставки могут отличаться

Сохранить средний ориентир должны помочь рост доходов и меры на 15 млрд евро для сдерживания роста расходов. Дополнительный взнос уплачивается сверх базовой ставки обязательного медицинского страхования, которая составляет 14,6% дохода и делится между работником и работодателем.

В то же время отдельные страховые фонды могут устанавливать собственные дополнительные ставки — ниже или выше среднего ориентира. Например, TK взимает 2,69%, а AOK Nordost — 3,5%. Страховщики также могут повышать ставки, несмотря на неизменный средний показатель. После такого повышения застрахованные лица имеют право прекратить членство и перейти к другому страховщику.

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