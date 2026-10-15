W Niemczech średnia dodatkowa składka do systemu ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego ma w 2027 roku pozostać na poziomie 2,9%. Poinformował o tym minister zdrowia Carsten Linnemann po opublikowaniu ocen finansowych właściwej komisji ekspertów, pisze The Local Germany.

Według Linnemanna komisja uznała, że w przyszłym roku nie ma potrzeby podwyższania obecnej średniej stawki dodatkowej składki. Stabilność stawki nazwał głównym celem i pozytywnym sygnałem po kilku latach jej wzrostu.

Stawka ostatnio nie zmieniła się w 2022 roku

Średni poziom referencyjny dodatkowej składki ostatnio pozostawał bez zmian w 2022 roku, gdy wynosił 1,3%. Od początku pandemii COVID-19 w 2020 roku wskaźnik ten wzrósł ponad dwukrotnie — z 1,1% do 2,9%.

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Jednocześnie minister podkreślił, że sytuacja finansowa systemu ubezpieczeń zdrowotnych pozostaje napięta. W 2026 roku dochody funduszy ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego są prognozowane na około 312,2 mld euro, podczas gdy wydatki ubezpieczycieli mają wynieść 370,1 mld euro. W 2027 roku dochody mają według prognoz wzrosnąć do 320,7 mld euro, a wydatki — do 378,1 mld euro.

Stawki mogą się różnić

Utrzymaniu średniego poziomu referencyjnego mają pomóc rosnące dochody oraz działania o wartości 15 mld euro, służące ograniczeniu wzrostu wydatków. Dodatkowa składka jest opłacana ponad podstawową stawkę ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, która wynosi 14,6% dochodu i jest dzielona między pracownika a pracodawcę.

Jednocześnie poszczególne fundusze ubezpieczeniowe mogą ustalać własne dodatkowe stawki — niższe lub wyższe od średniego poziomu referencyjnego. Na przykład TK pobiera 2,69%, a AOK Nordost — 3,5%. Ubezpieczyciele mogą również podnosić stawki mimo niezmienionego średniego wskaźnika. Po takiej podwyżce ubezpieczeni mają prawo zakończyć członkostwo i przejść do innego ubezpieczyciela.

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