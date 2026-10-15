德国计划将2027年法定医疗保险体系的平均附加缴费维持在2.9%。据The Local Germany报道，卫生部长卡斯滕·林内曼在相关专家委员会公布财务评估后宣布了这一消息。

林内曼表示，委员会认为明年没有必要提高目前的平均附加缴费率。他称，维持费率稳定是主要目标，也是该费率连续多年上涨后释放的积极信号。

费率上一次维持不变是在2022年

平均附加缴费基准上一次维持不变是在2022年，当时为1.3%。自2020年COVID-19疫情开始以来，这一指标已增长超过一倍，从1.1%升至2.9%。

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与此同时，部长强调，医疗保险体系的财务状况仍然紧张。预计2026年法定医疗保险基金收入约为3122亿欧元，而保险机构支出将达3701亿欧元。预计2027年收入将增至3207亿欧元，支出将增至3781亿欧元。

费率可能有所不同

收入增长以及总额150亿欧元、旨在遏制支出增长的措施，预计将有助于维持平均基准。附加缴费是在法定医疗保险基本费率之外支付的，基本费率为收入的14.6%，由雇员和雇主共同承担。

与此同时，个别保险基金可以设定自己的附加费率，低于或高于平均基准。例如，TK收取2.69%，而AOK Nordost收取3.5%。尽管平均指标不变，保险机构也可能提高费率。在此类上调后，参保人有权终止会员资格并转投另一家保险机构。

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