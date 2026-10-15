Украина получила 50 тысяч доз вакцины от кори, паротита и краснухи для детей

15 октября 2026 года в Украину поступило 50 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). Прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок остаются бесплатными и доступными в медицинских учреждениях.

В Украину поступили 50 тысяч доз комбинированной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК). Препарат предназначен для бесплатной вакцинации детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Украина получает вакцины в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi). Соглашение о партнерстве было подписано в конце 2024 года. Оно предусматривает финансирование части вакцин для национальной программы иммунизации в соответствии со Стратегией развития иммунопрофилактики до 2030 года.

В рамках партнерства ЮНИСЕФ закупает вакцины и доставляет их в Украину, а Центр общественного здоровья Минздрава координирует распределение между региональными центрами контроля и профилактики заболеваний. В настоящее время препараты уже поступили в учреждения здравоохранения, что позволит обеспечить непрерывность плановой вакцинации детей.

Для вакцинации необходимо обратиться к семейному врачу, педиатру или в ближайшее медицинское учреждение. В Центре общественного здоровья подчеркивают, что прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок являются бесплатными.

Если ребенок пропустил плановые прививки, следует как можно скорее обратиться к врачу. Он составит индивидуальный график вакцинации, чтобы восполнить пропущенные дозы.

Корь — заразная инфекционная болезнь, которая может вызвать серьезные осложнения, в частности пневмонию, энцефалит и даже смерть. У беременных инфекция повышает риск преждевременных родов и выкидыша.

Эпидемический паротит — вирусная инфекция, которая может привести к тяжелым осложнениям, в частности к орхиту, острому панкреатиту, менингиту и потере слуха. Орхит у мужчин в некоторых случаях может повлиять на фертильность.

Краснуха — вирусная инфекция, которая во время беременности может привести к выкидышу или врождённым порокам развития ребёнка.

Самым эффективным способом защиты от этих заболеваний является вакцинация.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

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