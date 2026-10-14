Rząd Nigerii zatwierdził przeznaczenie 40,7 mld ₦ na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej w 36 stanach i Federalnym Terytorium Stołecznym. Środki zostaną przekazane za pośrednictwem Funduszu Podstawowego Zabezpieczenia Zdrowotnego (BHCPF), a liczbę placówek medycznych otrzymujących finansowanie planuje się zwiększyć o 5 tys. — do ponad 13 tys.

O decyzji w Abudży poinformował koordynujący minister zdrowia i opieki społecznej Muhammad Pate po 16. posiedzeniu Ministerialnego Komitetu Nadzorczego funduszu, jak pisze Premium Times Nigeria. Według niego 40,7 mld ₦ stanowi kwartalną wpłatę rządu federalnego z Funduszu Skonsolidowanych Dochodów.

Wybór placówek medycznych

Dodatkowe 5 tys. placówek będzie wybieranych z uwzględnieniem poziomu zachorowalności, liczby ludności oraz odległości ludzi od usług medycznych. Pate zaznaczył, że wzrost dochodów państwa niemal podwoił miesięczne wypłaty do funduszu oraz kwoty środków kierowanych do stanów.

Jednocześnie podkreślił, że finansowanie federalne nie powinno zastępować wydatków władz stanowych i lokalnych. Minister wezwał je do zwiększenia finansowania ochrony zdrowia, edukacji i innych usług społecznych.

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Pracownicy i ubezpieczenie zdrowotne

Oszczędności uzyskane za pośrednictwem Narodowej Agencji Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej planuje się wykorzystać na rekrutację pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Rząd federalny ma wspierać ich przez trzy lata, po czym stany powinny przejąć zatrudnienie personelu i stopniowo zatrudniać nowych specjalistów.

Minister stanu ds. zdrowia i opieki społecznej Iziaq Salako poinformował, że władze omówiły również wspólne zakupy leków i artykułów medycznych, aby uzyskiwać korzystniejsze ceny dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Oddzielnie zatwierdzono objęcie więźniów funduszem ubezpieczenia zdrowotnego dla grup szczególnie narażonych: podstawowa ochrona zdrowotna może objąć około 90 tys. więźniów w całym kraju.

Podczas posiedzenia rozpatrywano także środki reagowania na ogniska gorączki Lassa, cholery i błonicy. Pate oświadczył, że śmiertelność z powodu gorączki Lassa pozostaje problemem, a rodzice powinni szczepić dzieci przeciw błonicy.

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