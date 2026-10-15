Eksperci z The BMJ ostrzegli przed ryzykiem szybkiego rozpowszechniania prywatnego przepisywania testosteronu w Wielkiej Brytanii. Ich zdaniem terapia może być zalecana nie tylko mężczyznom z wyraźnie określoną potrzebą, lecz także osobom z niespecyficznymi objawami i granicznymi wynikami badań, u których stosunek korzyści do długoterminowego ryzyka jest mniej pewny, informuje News-Medical.

Wzrost prywatnego rynku

Autorzy komentarza, Stephen Atkin i Eric Kilpatrick, zauważyli, że w 2024 roku brytyjski rynek testosteronowej terapii zastępczej szacowano na około 205 mln dolarów. Oczekuje się, że do 2032 roku osiągnie on 365 mln dolarów. Jednocześnie w systemie brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia liczba wydań testosteronu w aptekach wzrosła o 52% w okresie od 2020/21 do 2024/25 roku.

W Anglii odnotowano również dziesięciokrotny wzrost liczby recept na żel z testosteronem dla kobiet w wieku 50 lat i starszych w latach 2015–2022. Naukowcy wskazują, że prywatne recepty nie są centralnie rejestrowane, dlatego dokładna skala takiego leczenia jest nieznana. Jednocześnie o jego rozszerzaniu się, w ich ocenie, świadczą pojawienie się prywatnych i internetowych klinik, modele miesięcznej subskrypcji kosztujące od 100 do 375 funtów szterlingów oraz aktywna reklama w mediach społecznościowych, za pośrednictwem influencerów i na nośnikach zewnętrznych.

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Kwestie diagnostyki i nadzoru

Diagnozowanie niedoboru testosteronu wymaga czasu i powtarzanych badań. Autorzy zauważyli, że nie ma danych na temat tego, jak konsekwentnie prywatni usługodawcy stosują takie podejście. Ich zdaniem modele szybkiego dostępu do terapii, oparte na reklamowaniu niespecyficznych objawów, nie uwzględniają złożoności procesu diagnostycznego i mogą prowadzić do niepotrzebnego leczenia przez całe życie.

Eksperci zwrócili również uwagę na potrzebę długoterminowego monitorowania z powodu możliwych problemów z sercem i nerkami. Uważają, że znaczna część tego obciążenia może przejść na Narodową Służbę Zdrowia, gdy pacjenci, którzy rozpoczęli terapię prywatnie, będą zwracać się do lekarzy rodzinnych po badania lub korektę skutków ubocznych. Autorzy zaproponowali utworzenie systemu sprawozdawczego dla prywatnych lekarzy i aptek, który rejestrowałby wskazania, liczbę pacjentów, monitorowanie i przekazanie opieki.

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