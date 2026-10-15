Na Cyprze organizacja ubezpieczenia zdrowotnego Gesy od czwartku będzie pokrywać koszty leku Mounjaro stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2 i otyłości u dorosłych. Finansowanie tyrzepatydu, będącego substancją czynną leku, będzie zapewniane zgodnie z zatwierdzonymi protokołami, informuje Cyprus Mail.

Wstępna zgoda dla pacjentów

Aby otrzymać Mounjaro lub Ozempic, lekarz musi złożyć za pośrednictwem systemu informacyjnego Gesy wniosek o wstępną zgodę. Początkowo Mounjaro będzie dostępny wyłącznie w aptekach szpitali państwowych.

Jednocześnie Ozempic na receptę będą mogły wydawać wszystkie apteki. Recepty na oba leki będą mogli wystawiać specjaliści w dziedzinie endokrynologii, patologii i geriatrii, a także wyznaczeni lekarze pierwszego kontaktu pracujący z dorosłymi pacjentami.

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Zaktualizowane zasady dotyczące Ozempic

Jednocześnie wchodzi w życie zmieniony protokół stosowania Ozempic, którego substancją czynną jest semaglutyd. Lek został określony jako preparat pierwszego wyboru dla pacjentów z cukrzycą typu 2 niezależnie od masy ciała.

Wniosków, które zostały już złożone do komisji rozpatrującej indywidualne wnioski dotyczące leków, nie trzeba składać ponownie. Pacjenci, którym Mounjaro wcześniej zatwierdzono za pośrednictwem odpowiednich komisji, zostaną przeniesieni do systemu przepisywania leków zgodnie z protokołami.

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