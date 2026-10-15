На Кипре организация медицинского страхования Gesy с четверга будет покрывать препарат Mounjaro для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения у взрослых. Покрытие тирзепатида, который является действующим веществом препарата, будет предоставляться в соответствии с утвержденными протоколами, сообщает Cyprus Mail.

Предварительное одобрение для пациентов

Для получения Mounjaro или Ozempic врач должен подать через информационную систему Gesy запрос на предварительное одобрение. Изначально Mounjaro будет доступен только через аптеки государственных больниц.

В то же время Ozempic по рецепту смогут выдавать любые аптеки. Выписывать рецепты на оба препарата разрешено специалистам по эндокринологии, патологии и гериатрии, а также определенным врачам общей практики, работающим со взрослыми пациентами.

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Обновленный порядок для Ozempic

Одновременно вступает в силу пересмотренный протокол применения Ozempic, действующим веществом которого является семаглутид. Его определили препаратом первого выбора для пациентов с сахарным диабетом 2 типа независимо от массы тела.

Заявления, которые уже подали в комитет по рассмотрению индивидуальных запросов на лекарственные средства, повторно подавать не нужно. Пациентов, которым Mounjaro ранее одобрили через соответствующие комитеты, переведут в систему назначения по протоколам.

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