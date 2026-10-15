The BMJ专家警告称，英国私人开具睾酮处方的快速扩张存在风险。他们认为，这种治疗可能不仅会开给有明确需求的男性，也会开给出现非特异性症状和检查结果处于临界值的人群；对于后者，其获益与长期风险之间的平衡尚不那么明确，据News-Medical报道。

私人市场增长

评论文章作者斯蒂芬·阿特金和埃里克·基尔帕特里克指出，2024年英国睾酮替代治疗市场估值约为2.05亿美元。预计到2032年将达到3.65亿美元。与此同时，在英国国家医疗服务体系中，2020/21至2024/25年度期间，药房发放睾酮的数量增长了52%。

2015年至2022年间，英格兰为50岁及以上女性开具睾酮凝胶处方的数量也增加了十倍。研究人员指出，私人处方未被集中登记，因此这种治疗的确切规模尚不清楚。不过，他们认为，私人和在线诊所的出现、每月费用为100至375英镑的订阅模式，以及在社交媒体、通过网红和户外媒体开展的积极广告宣传，都表明这种治疗正在扩大。

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诊断与监测问题

诊断睾酮缺乏症需要时间和重复检测。作者指出，没有数据说明私人服务提供者在多大程度上一贯遵循这种方法。他们认为，建立在宣传非特异性症状基础上的快速获得治疗模式，没有考虑诊断过程的复杂性，并可能导致不必要的终身治疗。

专家还强调，由于可能出现心脏和肾脏问题，需要进行长期监测。他们认为，当私下开始治疗的患者为接受检查或处理副作用而求助于家庭医生时，这一负担的很大一部分可能会转移至国家医疗服务体系。作者建议为私人医生和药房建立报告制度，记录适应证、患者人数、监测情况和照护移交。

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