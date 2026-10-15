Эксперты The BMJ предупредили о рисках стремительного распространения частных назначений тестостерона в Великобритании. По их мнению, терапия может назначаться не только мужчинам с четко определенной потребностью, но и людям с неспецифическими симптомами и пограничными результатами анализов, для которых соотношение пользы и долгосрочных рисков является менее определенным, сообщает News-Medical.

Рост частного рынка

Авторы комментария Стивен Аткин и Эрик Килпатрик отметили, что в 2024 году британский рынок заместительной терапии тестостероном оценивался примерно в 205 млн долларов. Ожидается, что к 2032 году он достигнет 365 млн долларов. В то же время в системе Национальной службы здравоохранения Великобритании количество отпусков тестостерона в аптеках выросло на 52% в период с 2020/21 по 2024/25 год.

В Англии также зафиксировали десятикратное увеличение числа рецептов на гель с тестостероном для женщин в возрасте от 50 лет в 2015–2022 годах. Ученые указывают, что частные рецепты централизованно не регистрируются, поэтому точный масштаб такого лечения неизвестен. Вместе с тем о его расширении, по их оценке, свидетельствуют появление частных и онлайн-клиник, модели ежемесячной подписки стоимостью от 100 до 375 фунтов стерлингов и активная реклама в социальных сетях, через инфлюенсеров и на наружных носителях.

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Вопросы диагностики и наблюдения

Диагностика дефицита тестостерона требует времени и повторных анализов. Авторы отметили, что данных о том, насколько последовательно частные поставщики услуг придерживаются такого подхода, нет. По их мнению, модели быстрого доступа к терапии, построенные на рекламе неспецифических симптомов, не учитывают сложность диагностического процесса и могут привести к ненужному пожизненному лечению.

Эксперты также обратили внимание на необходимость долгосрочного наблюдения из-за возможных проблем с сердцем и почками. Они считают, что значительная часть этой нагрузки может перейти к Национальной службе здравоохранения, когда пациенты, начавшие терапию частно, будут обращаться к семейным врачам за анализами или коррекцией побочных эффектов. Авторы предложили создать систему отчетности для частных врачей и аптек, которая будет фиксировать показания, количество пациентов, мониторинг и передачу ухода.

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