Badanie przeprowadzone na podstawie krajowych baz danych Francji i Szwecji wykazało związek między padaczką a zwiększonym prawdopodobieństwem rozwoju demencji o wczesnym początku — przed 65. rokiem życia. Jak podaje News-Medical, wyniki opublikowano 14 października 2026 roku w czasopiśmie Neurology Amerykańskiej Akademii Neurologii.

Autorzy podkreślają, że badanie wskazuje na związek, ale nie dowodzi, że padaczka bezpośrednio powoduje demencję. Naukowcy zastosowali dwa podejścia: przeanalizowali, czy osoby z demencją miały diagnozę padaczki lub recepty na leki przeciwpadaczkowe w ciągu poprzednich 10 lat, a także obserwowali osoby z padaczką przez 10 lat.

Dane z Francji i Szwecji

We Francji badacze porównali 11 360 osób z demencją o wczesnym początku ze 113 600 osobami bez takiej diagnozy, dobranymi pod względem wieku i płci. W Szwecji do analizy włączono 16 433 osoby z demencją oraz 164 330 osób z grupy kontrolnej.

W próbie francuskiej diagnozę padaczki miało 12,5% osób z demencją, wobec 1,2% uczestników bez demencji. Leki przeciwpadaczkowe otrzymywało 27,3% osób z demencją i 10,3% osób z grupy kontrolnej. Podobne wyniki uzyskano w Szwecji.

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Ryzyko pozostawało niskie

Do drugiej analizy naukowcy wybrali we Francji osoby w wieku od 30 do 55 lat, u których w 2008 roku po raz pierwszy zdiagnozowano padaczkę. Porównano je z osobami, które miały padaczkę już przed 2008 rokiem, oraz z uczestnikami bez padaczki. W ciągu 10 lat demencję o wczesnym początku zdiagnozowano u 2,2% osób z nową diagnozą padaczki, u 1,7% osób z wcześniej rozpoznaną padaczką oraz u 0,2% uczestników bez padaczki.

Po uwzględnieniu udaru, zaburzeń nastroju i urazowych uszkodzeń mózgu prawdopodobieństwo rozwoju demencji u osób z niedawno zdiagnozowaną padaczką było sześciokrotnie wyższe niż u osób bez padaczki. W przypadku uczestników z wcześniej rozpoznaną padaczką ryzyko było o 74% wyższe.

Autor badania Vincent Navarro z Uniwersytetu Sorbońskiego zaznaczył, że mimo silnego związku między tymi stanami ryzyko bezwzględne pozostaje niskie. Wskazał również na potrzebę wcześniejszej oceny ryzyka poznawczego u osób z padaczką i kontrolowania modyfikowalnych czynników, w tym wysokiego ciśnienia tętniczego.

Wśród ograniczeń pracy autorzy wymienili brak szczegółowych danych o typach i przyczynach demencji oraz padaczki. Ponadto analiza opierała się na informacjach z dwóch krajów o wysokich dochodach i powszechnym dostępie do opieki zdrowotnej, dlatego wyniki mogą nie mieć zastosowania w innych systemach ochrony zdrowia.

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