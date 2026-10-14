尼日利亚政府批准拨款407亿奈拉，用于在36个州和联邦首都区提供基层医疗保健服务。资金将通过基本医疗保健供给基金（BHCPF）发放，计划获得资金支持的医疗机构数量将增加5000家，超过1.3万家。

据Premium Times Nigeria报道，卫生与社会福利协调部长穆罕默德·帕特在阿布贾举行的该基金部长级监督委员会第16次会议后宣布了这一决定。据他介绍，407亿奈拉是联邦政府从综合收入基金中拨付的季度款项。

医疗机构的遴选

新增的5000家机构将根据疾病负担、人口规模以及民众与医疗服务的距离进行遴选。帕特表示，政府收入增长使每月向该基金的拨款以及拨给各州的资金规模几乎翻了一番。

同时，他强调，联邦资金不应取代州和地方政府的支出。该部长呼吁它们增加对医疗保健、教育和其他社会服务的资金投入。

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工作人员与医疗保险

计划将通过国家基层医疗保健发展署获得的节余用于招募基层医疗保健工作人员。联邦政府应在三年内为他们提供支持，之后各州必须负责聘用这些人员，并逐步雇用新的专业人员。

卫生与社会福利国务部长伊齐亚克·萨拉科表示，当局还讨论了药品和医疗用品的联合采购，以便为基层医疗机构争取更优惠的价格。此外，还批准将囚犯纳入面向弱势群体的医疗保险基金：基础医疗保障可能覆盖全国约9万名囚犯。

会议还审议了应对拉沙热、霍乱和白喉暴发的措施。帕特表示，拉沙热死亡率仍是一个问题，家长应为儿童接种白喉疫苗。

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