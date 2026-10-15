刚果民主共和国的埃博拉疫情已扩散至下韦莱省一个新的卫生区。据阿纳多卢通讯社报道，世界卫生组织表示，达克瓦已成为受本迪布焦毒株影响的新卫生区。自疫情暴发以来，受影响的卫生区数量已增至65个。

超过9000例确诊病例

根据世卫组织最新形势报告，自5月宣布疫情暴发以来，刚果民主共和国已确诊9066例病例，其中包括4381例死亡。

疫情已蔓延至七个省：上韦莱、伊图里、北基伍、南基伍、下韦莱、乔波和南乌班吉。世卫组织指出，受影响地区的病毒传播并不均衡。

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伊图里记录的病例最多

伊图里省仍是此次疫情的主要中心。北基伍和上韦莱的病毒传播也仍然显著。

世卫组织驻该国疫情应对负责人凯瑟琳·斯莫尔伍德对社区死亡比例较高表示担忧，该比例约为60%。她表示，近几周约三分之一的新增病例为社区死亡，这意味着卫生服务机构未能在患者死亡前发现他们。

此次疫情已成为刚果民主共和国历史上规模最大、死亡人数最多的一次疫情，也是继2014年至2016年西非疫情之后全球规模第二大的埃博拉疫情。在肯尼亚报告首例从刚果民主共和国输入的病例后，非洲疾病控制和预防中心呼吁加强区域防范。10月14日，肯尼亚当局确认了第二例本迪布焦毒株病例，患者为一名39岁男子，是首例确诊病例患者的近亲属。

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