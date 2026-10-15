Вспышка Эболы в Демократической Республике Конго распространилась на новую медико-санитарную зону в провинции Бас-Уэле. По данным Anadolu Agency, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что Даква стала новой медико-санитарной зоной, затронутой штаммом Бундибуджио. С начала вспышки число затронутых медико-санитарных зон выросло до 65.

Более 9 тысяч подтвержденных случаев

Согласно последнему ситуационному отчету ВОЗ, после объявления вспышки в мае в ДР Конго подтвердили 9 066 случаев заболевания, включая 4 381 смерть.

Эпидемия охватила семь провинций: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву, Бас-Уэле, Чопо и Южное Убанги. В ВОЗ отметили, что передача вируса в затронутых регионах неравномерна.

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Больше всего случаев фиксируют в Итури

Основным очагом вспышки остается провинция Итури. Значительная передача вируса также продолжается в Северном Киву и Верхнем Уэле.

Менеджер ВОЗ по реагированию на вспышку в стране Кэтрин Смоллвуд заявила об обеспокоенности высокой долей смертей в сообществах, которая составляет около 60%. По ее словам, в последние недели примерно треть новых случаев составляли смерти в сообществах, то есть медицинские службы не выявляли больных до их смерти.

Эта вспышка стала крупнейшей и самой смертоносной в истории ДР Конго, а также второй по масштабам вспышкой Эболы в мире после эпидемии в Западной Африке в 2014–2016 годах. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний призвали усилить региональную готовность после того, как Кения сообщила о первом завезенном из ДР Конго случае. 14 октября власти Кении подтвердили второй случай штамма Бундибуджио — у 39-летнего мужчины, близкого родственника человека с первым подтвержденным случаем.

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