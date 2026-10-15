Wybuch Eboli w Demokratycznej Republice Konga rozszerzył się na nową strefę zdrowotną w prowincji Bas-Uele. Według Anadolu Agency Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że Dakwa stała się nową strefą zdrowotną dotkniętą szczepem Bundibugyo. Od początku wybuchu liczba dotkniętych stref zdrowotnych wzrosła do 65.

Ponad 9 tys. potwierdzonych przypadków

Zgodnie z najnowszym raportem sytuacyjnym WHO, od ogłoszenia wybuchu w maju w DR Konga potwierdzono 9 066 przypadków choroby, w tym 4 381 zgonów.

Epidemia objęła siedem prowincji: Haut-Uele, Ituri, Kiwu Północne, Kiwu Południowe, Bas-Uele, Tshopo i Ubangi Południowe. WHO zaznaczyła, że transmisja wirusa w dotkniętych regionach jest nierównomierna.

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Najwięcej przypadków odnotowuje się w Ituri

Głównym ogniskiem wybuchu pozostaje prowincja Ituri. Znacząca transmisja wirusa trwa również w Kiwu Północnym i Haut-Uele.

Menedżerka WHO ds. reagowania na wybuch epidemii w kraju Catherine Smallwood wyraziła zaniepokojenie wysokim odsetkiem zgonów w społecznościach, który wynosi około 60%. Według niej w ostatnich tygodniach około jedną trzecią nowych przypadków stanowiły zgony w społecznościach, co oznacza, że służby medyczne nie wykryły chorych przed ich śmiercią.

Ten wybuch stał się największym i najbardziej śmiercionośnym w historii DR Konga oraz drugim pod względem skali wybuchem Eboli na świecie po epidemii w Afryce Zachodniej w latach 2014–2016. Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom wezwały do wzmocnienia regionalnej gotowości po tym, jak Kenia zgłosiła pierwszy przypadek zawleczony z DR Konga. 14 października kenijskie władze potwierdziły drugi przypadek szczepu Bundibugyo — u 39-letniego mężczyzny, bliskiego krewnego osoby z pierwszym potwierdzonym przypadkiem.

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