Naukowcy z Instytutu Waltera i Elizy Hall (WEHI) ustalili, że limfocyty T gamma-delta mogą rozpoznawać i niszczyć komórki drobnokomórkowego raka płuca. Jest to agresywna postać nowotworu, której guzy często unikają wykrycia przez konwencjonalne komórki odpornościowe. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Cancer Cell informuje News-Medical.

Alternatywna droga odpowiedzi immunologicznej

Zespół przeanalizował dane z dwóch badań klinicznych immunoterapii — IMpower133 i CASPIAN. Badacze powiązali wyraźny sygnał limfocytów T gamma-delta z pacjentami, którzy odnieśli największe korzyści z immunoterapii. Według autorów pacjenci z wyższym poziomem tych komórek w guzach częściej również uzyskiwali lepsze wyniki leczenia.

Starsza autorka badania, kierowniczka laboratorium WEHI profesor Kate Sutherland, stwierdziła, że drobnokomórkowy rak płuca przez dziesięciolecia był uznawany za szczególnie zdolny do ukrywania się przed układem odpornościowym. Zaznaczyła, że limfocyty T gamma-delta prawdopodobnie potrafią rozpoznawać guzy, które wymykają się tradycyjnym mechanizmom odporności przeciwnowotworowej.

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Eksperymenty na miniguzach

Aby sprawdzić tę hipotezę, naukowcy stworzyli w laboratorium miniguzy z próbek przekazanych przez pacjentów za pośrednictwem Victorian Cancer Biobank, we współpracy z Royal Melbourne Hospital. Gdy takie modele połączono z limfocytami T gamma-delta wyizolowanymi z krwi samych pacjentów, komórki odpornościowe skutecznie rozpoznawały i niszczyły komórki nowotworowe.

Naukowcy przetestowali również dwa już dostępne leki — tarlatamab, zatwierdzony do leczenia drobnokomórkowego raka płuca, oraz zoledronian, stosowany w osteoporozie i zmianach kostnych związanych z rakiem. Zoledronian zwiększał liczbę limfocytów T gamma-delta i poprawiał ich zdolność rozpoznawania guzów, podczas gdy tarlatamab sprzyjał bliższemu kontaktowi między komórkami odpornościowymi a nowotworowymi. Połączenie leków wzmocniło zdolność tych komórek do atakowania guza w modelu laboratoryjnym.

Pierwszy autor pracy, dr Jin Ng, przypuszcza, że wyniki mogą otworzyć drogę do dalszych badań nad adoptywną terapią komórkową, w której limfocyty T gamma-delta hoduje się poza organizmem, a następnie podaje pacjentowi.

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