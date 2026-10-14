Исследователи Института Уолтера и Элизы Холл (WEHI) установили, что гамма-дельта Т-клетки могут распознавать и уничтожать клетки мелкоклеточного рака легких. Это агрессивная форма рака, опухоли которой часто избегают обнаружения обычными иммунными клетками. О результатах работы, опубликованной в журнале Cancer Cell, сообщает News-Medical.

Альтернативный путь иммунного ответа

Команда проанализировала данные двух клинических исследований иммунотерапии — IMpower133 и CASPIAN. Исследователи связали выраженный сигнал гамма-дельта Т-клеток с пациентами, получившими наибольшую пользу от иммунотерапии. По данным авторов, пациенты с более высоким уровнем этих клеток в опухолях также чаще имели лучшие результаты лечения.

Старший автор исследования, руководительница лаборатории WEHI профессор Кейт Сазерленд заявила, что мелкоклеточный рак легких на протяжении десятилетий считался особенно способным скрываться от иммунной системы. Она отметила, что гамма-дельта Т-клетки, вероятно, способны распознавать опухоли, ускользающие от традиционных механизмов противоопухолевого иммунитета.

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Эксперименты на мини-опухолях

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые создали в лаборатории мини-опухоли из образцов, переданных пациентами через Victorian Cancer Biobank в сотрудничестве с Royal Melbourne Hospital. Когда такие модели объединили с гамма-дельта Т-клетками, выделенными из крови самих пациентов, иммунные клетки эффективно распознавали и уничтожали раковые клетки.

Исследователи также протестировали два уже существующих препарата — тарлатамаб, одобренный для лечения мелкоклеточного рака легких, и золедронат, применяемый при остеопорозе и поражениях костей, связанных с раком. Золедронат увеличивал количество гамма-дельта Т-клеток и улучшал их способность распознавать опухоли, тогда как тарлатамаб способствовал более тесному контакту между иммунными и раковыми клетками. Сочетание препаратов усилило способность этих клеток атаковать опухоль в лабораторной модели.

Первый автор работы доктор Джин Нг предположил, что результаты могут открыть путь к дальнейшему изучению адоптивной клеточной терапии, при которой гамма-дельта Т-клетки выращивают вне организма, а затем вводят пациенту.

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