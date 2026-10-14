伽马-德尔塔T细胞或可攻击小细胞肺癌——News-Medical

沃尔特与伊丽莎·霍尔研究所（WEHI）的研究人员发现，伽马-德尔塔T细胞能够识别并摧毁小细胞肺癌细胞。这是一种侵袭性癌症，其肿瘤往往能逃避常规免疫细胞的检测。研究结果发表于《Cancer Cell》期刊，News-Medical报道。

免疫应答的替代途径

研究团队分析了两项免疫治疗临床试验——IMpower133和CASPIAN的数据。研究人员将显著的伽马-德尔塔T细胞信号与从免疫治疗中获益最大的患者联系起来。作者表示，肿瘤中这类细胞水平较高的患者也更可能取得更好的治疗结果。

该研究的资深作者、WEHI实验室负责人凯特·萨瑟兰教授表示，数十年来，小细胞肺癌一直被认为特别善于躲避免疫系统。她指出，伽马-德尔塔T细胞可能能够识别逃脱传统抗肿瘤免疫机制的肿瘤。

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迷你肿瘤实验

为检验这一假设，科学家们与皇家墨尔本医院合作，利用患者通过维多利亚癌症生物样本库提供的样本，在实验室中创建了迷你肿瘤。当这些模型与从患者自身血液中分离出的伽马-德尔塔T细胞结合时，免疫细胞能够有效识别并摧毁癌细胞。

研究人员还测试了两种现有药物——获批用于治疗小细胞肺癌的塔拉妥单抗，以及用于骨质疏松症和癌症相关骨损伤的唑来膦酸。唑来膦酸增加了伽马-德尔塔T细胞的数量，并提高了它们识别肿瘤的能力，而塔拉妥单抗促进了免疫细胞与癌细胞之间更紧密的接触。药物联合使用增强了这些细胞在实验室模型中攻击肿瘤的能力。

该论文第一作者金·吴博士推测，这些结果可能为进一步研究过继性细胞治疗开辟道路，即在体外培养伽马-德尔塔T细胞，随后将其输注给患者。

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