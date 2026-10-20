W Wielkiej Brytanii rodziny pacjentów, którzy zmarli na oddziałach psychiatrycznych w Anglii, wezwały do zaprzestania stosowania systemu monitoringu wideo Oxevision na oddziałach w całym kraju. Ich prawnicy oświadczyli podczas przesłuchań w ramach dochodzenia w sprawie zgonów psychiatrycznych w Essex, że dalsze stosowanie tej technologii zagraża życiu pacjentów, donosi The Guardian.

System Oxevision z kamerami na podczerwień jest stosowany w około połowie oddziałów psychiatrycznych w Anglii. Dochodzenie usłyszało, że w ciągu dwóch lat pięciu pacjentów albo popełniło samobójstwo, albo zmarło w nieprzewidzianych okolicznościach, będąc monitorowanymi przez ten system w Essex Partnership University NHS Foundation Trust.

Wezwania do zawieszenia stosowania systemu

Prawnik Peter Mant, reprezentujący ponad 70 rodzin, oświadczył, że niewłaściwe stosowanie technologii w znacznym stopniu przyczyniło się do szkód wyrządzonych pacjentom, a w niektórych przypadkach — do ich śmierci. Wśród jego klientów jest rodzina 16-letniej Elise Sebastian, która popełniła samobójstwo w 2021 roku, gdy personel wyciszył alarm Oxevision.

Brenda Campbell, reprezentująca inne rodziny, wezwała przewodniczącą dochodzenia Kate Lampard do zalecenia zaprzestania używania Oxevision na oddziałach psychiatrycznych i w sypialniach pacjentów w całym kraju. Jak stwierdziła, negatywne skutki systemu najbardziej dotknęły pacjentów przetrzymywanych w placówkach, po traumie i neuroróżnorodnych, a żaden regulator nie przyjął odpowiedzialności za jego stosowanie.

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Zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności

Mant oświadczył, że wśród personelu medycznego, pacjentów i kierowników szpitali panowało zamieszanie co do zasad stosowania Oxevision. Według niego zdalny nadzór zbyt często zastępował bezpośrednią obserwację pacjentów, przez co tracono okazje do ważnego kontaktu terapeutycznego z personelem.

Campbell zwróciła również uwagę na ingerencję kamer w prywatność pacjentów. Jak przekazano podczas przesłuchań, ekspertka w dziedzinie opieki psychiatrycznej Jill Archibald wskazywała, że kamery mogą nasilać paranoję, a niektórzy pacjenci krzyczeli na urządzenie. Wcześniej w tym roku komisarz ds. informacji wszczął odrębne dochodzenie w sprawie Oxevision z powodu kwestii ochrony danych.

W ubiegłym tygodniu dyrektorka ds. bezpieczeństwa pacjentów w firmie Lio, Laura Cozens, oświadczyła podczas przesłuchań, że dostępnych dowodów nie należy interpretować jako potwierdzenia nieskuteczności, niebezpieczeństwa lub braku korzyści z Oxevision. Według niej technologia pomagała personelowi interweniować w krytycznych incydentach. Kate Lampard rozważa wydanie tymczasowych zaleceń, w tym dotyczących stosowania systemu, jeśli uzna to za konieczne, aby zapobiec kolejnym zgonom.

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