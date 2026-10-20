在英国，曾在英格兰精神科病房死亡的患者家属呼吁停止在全国病房使用 Oxevision 视频监控系统。他们的律师在埃塞克斯精神健康死亡事件调查听证会上表示，继续使用这项技术会危及患者生命，《卫报》报道。

配备红外摄像头的 Oxevision 系统在英格兰约一半的精神科病房中使用。调查获悉，在两年间，埃塞克斯合作大学 NHS 基金会信托机构有五名患者在该系统监控下自杀身亡或在意外情况下死亡。

呼吁暂停使用该系统

代表70多个家庭的律师彼得·曼特表示，不当使用该技术严重助长了对患者造成的伤害，并且在个别情况下导致患者死亡。他的委托人包括16岁的埃莉斯·塞巴斯蒂安的家人；她于2021年在工作人员将 Oxevision 警报静音后自杀身亡。

代表其他家庭的布伦达·坎贝尔呼吁调查主席凯特·兰帕德建议停止在全国精神科病房和患者卧室使用 Oxevision。她表示，该系统的负面影响对被收容、遭受创伤和神经多样性患者的影响最大，而没有任何监管机构为其使用承担责任。

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对安全和隐私的担忧

曼特表示，医务人员、患者和医院管理人员对 Oxevision 的使用规则存在混乱。根据他的说法，远程监控过于频繁地取代了对患者的直接观察，从而错失了与工作人员进行重要治疗性接触的机会。

坎贝尔还强调，摄像头侵犯了患者隐私。听证会获悉，精神科护理专家吉尔·阿奇博尔德曾指出，摄像头可能加剧偏执，一些患者会对着设备喊叫。今年早些时候，信息专员因数据保护问题就 Oxevision 展开了单独调查。

上周，Lio 公司患者安全负责人劳拉·科曾斯在听证会上表示，不应将现有证据解读为证明 Oxevision 无效、不安全或没有益处。她称，该技术帮助工作人员在关键事件中进行干预。凯特·兰帕德正在考虑发布临时建议，包括有关该系统使用的建议，前提是她认为这对于防止新的死亡事件是必要的。

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