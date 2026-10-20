Родини закликали заборонити камери у психіатричних палатах Англії — The Guardian

У Великій Британії родини пацієнтів, які померли в психіатричних відділеннях Англії, закликали припинити використання системи відеомоніторингу Oxevision у палатах по всій країні. Їхні адвокати заявили на слуханнях розслідування психіатричних смертей в Ессексі, що подальше застосування технології ставить під загрозу життя пацієнтів, повідомляє The Guardian.

Систему Oxevision з інфрачервоними камерами використовують приблизно в половині психіатричних відділень Англії. Розслідуванню повідомили, що за два роки п'ятеро пацієнтів або вчинили самогубство, або померли за непередбачених обставин, перебуваючи під наглядом цієї системи в Essex Partnership University NHS Foundation Trust.

Заклики призупинити використання системи

Адвокат Пітер Мент, який представляє понад 70 родин, заявив, що неналежне застосування технології суттєво сприяло шкоді для пацієнтів, а в окремих випадках — їхній смерті. Серед його клієнтів є родина 16-річної Еліз Себастьян, яка вчинила самогубство у 2021 році, коли персонал приглушив сигналізацію Oxevision.

Бренда Кемпбелл, яка представляє інші родини, закликала голову розслідування Кейт Лампард рекомендувати зупинити використання Oxevision у психіатричних палатах і спальнях пацієнтів по всій країні. За її словами, негативні наслідки системи найбільше позначилися на утримуваних у закладах, травмованих і нейродивергентних пацієнтах, а жоден регулятор не взяв на себе відповідальності за її використання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Застереження щодо безпеки та приватності

Мент заявив, що серед медперсоналу, пацієнтів і керівників лікарень існувала плутанина щодо правил використання Oxevision. За його словами, дистанційний нагляд надто часто замінював безпосереднє спостереження за пацієнтами, через що втрачалися можливості для важливого терапевтичного контакту з персоналом.

Кемпбелл також наголосила на втручанні камер у приватність пацієнтів. Експертка з психіатричного догляду Джилл Арчибальд, як повідомили на слуханнях, вказувала, що камери можуть посилювати параною, а деякі пацієнти кричали на пристрій. Раніше цього року уповноважений з питань інформації розпочав окреме розслідування щодо Oxevision через питання захисту даних.

Минулого тижня керівниця з безпеки пацієнтів компанії Lio Лора Козенс заявила на слуханнях, що наявні свідчення не слід тлумачити як доказ неефективності, небезпечності або відсутності користі від Oxevision. За її словами, технологія допомагала персоналу втручатися у критичні інциденти. Кейт Лампард розглядає можливість видати проміжні рекомендації, зокрема щодо застосування системи, якщо вважатиме це необхідним для запобігання новим смертям.

Читай нас у