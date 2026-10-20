В Великобритании семьи пациентов, умерших в психиатрических отделениях Англии, призвали прекратить использование системы видеомониторинга Oxevision в палатах по всей стране. Их адвокаты заявили на слушаниях расследования смертей в сфере психиатрической помощи в Эссексе, что дальнейшее применение технологии ставит под угрозу жизни пациентов, сообщает The Guardian.

Система Oxevision с инфракрасными камерами используется примерно в половине психиатрических отделений Англии. Расследованию сообщили, что за два года пять пациентов либо совершили самоубийство, либо умерли при непредвиденных обстоятельствах, находясь под наблюдением этой системы в Essex Partnership University NHS Foundation Trust.

Призывы приостановить использование системы

Адвокат Питер Мант, представляющий более 70 семей, заявил, что ненадлежащее применение технологии существенно способствовало причинению вреда пациентам, а в отдельных случаях — их смерти. Среди его клиентов — семья 16-летней Элис Себастьян, которая совершила самоубийство в 2021 году, когда персонал отключил звук сигнализации Oxevision.

Бренда Кэмпбелл, представляющая другие семьи, призвала председателя расследования Кейт Лампард рекомендовать прекратить использование Oxevision в психиатрических палатах и спальнях пациентов по всей стране. По ее словам, негативные последствия системы сильнее всего затронули содержащихся в учреждениях, травмированных и нейроотличных пациентов, при этом ни один регулятор не взял на себя ответственность за ее использование.

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Предупреждения о безопасности и конфиденциальности

Мант заявил, что среди медперсонала, пациентов и руководителей больниц существовала путаница относительно правил использования Oxevision. По его словам, дистанционное наблюдение слишком часто заменяло непосредственное наблюдение за пациентами, из-за чего упускались возможности для важного терапевтического контакта с персоналом.

Кэмпбелл также подчеркнула вмешательство камер в частную жизнь пациентов. Как сообщили на слушаниях, эксперт по психиатрической помощи Джилл Арчибальд указывала, что камеры могут усиливать паранойю, а некоторые пациенты кричали на устройство. Ранее в этом году уполномоченный по вопросам информации начал отдельное расследование в отношении Oxevision из-за вопросов защиты данных.

На прошлой неделе руководитель по безопасности пациентов компании Lio Лора Козенс заявила на слушаниях, что имеющиеся доказательства не следует трактовать как подтверждение неэффективности, небезопасности или отсутствия пользы от Oxevision. По ее словам, технология помогала персоналу вмешиваться в критические инциденты. Кейт Лампард рассматривает возможность выпустить промежуточные рекомендации, в том числе относительно применения системы, если сочтет это необходимым для предотвращения новых смертей.

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