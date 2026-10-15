研究发现子宫内膜异位症指南存在缺口——News-Medical

昆士兰大学的一项国际研究发现，关于子宫内膜异位症诊断和治疗的指南对青少年、性别多元人群以及有该疾病生活经历的人群代表性不足。正如News-Medical报道，科学家分析了来自47个国家的文件，其中包括19份以非英语语言发布的指南。

患者参与指南制定

世界卫生组织的专家、世界子宫内膜异位症协会理事会成员以及患者团体代表参与了这项研究。昆士兰大学澳大利亚妇女和女孩健康研究中心的吉塔·米什拉教授表示，70%的已审查指南并未在制定时考虑患有子宫内膜异位症人群的经历。

研究人员还记录到，各国在诊断、治疗、生育支持和子宫内膜异位症非药物管理建议方面存在显著差异。大多数指南来自高收入国家，主要是欧洲国家。作者称，非洲和东地中海地区国家的缺口尤为明显。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

青少年与初级医疗保健

四分之一的分析指南在制定时没有青少年参与，尽管症状和诊断延误往往正是在青少年时期开始。只有五分之一的指南明确提及性别多元人群。

子宫内膜异位症是一种类似子宫内膜的组织在子宫外生长的疾病。这种状况尚无彻底治愈方法；根据文中引用的估计，它影响全球约10%的育龄女性，约1.9亿人。

昆士兰大学公共卫生学院的德雷杰·盖特博士指出，所有国际指南都在妇科医生参与下制定，但其中不到一半考虑了全科医生的意见。研究人员计划与世卫组织合作，制定标准化的全球子宫内膜异位症指南。

关注我们在